Lord David Paul Nicolas Dundas ist das schwarze Schaf der Familie. Der Sohn des hoch angesehenen "Markgrafs von Zetland" beschäftigt sich weder mit dem Polosport, noch interessiert er sich für die Fuchsjagd. Die angestrebte Schauspielkarriere in der Royal Shakespeare Company hat David bereits in den Sand gesetzt, und jetzt betreibt er auch noch ein Tonstudio, in dem er Werbemelodien für Haushaltsprodukte produziert. Sogenannte Trailer für diverse Drogerieartikel hat er bereits erschaffen. Und schließlich fragt auch der Jeans-Hersteller "Brutus" nach den Diensten des Adelssohns.