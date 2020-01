Paul Young: "Love of the common people"

Paul Young ist völlig frustriert. Seit Jahr und Tag fristet er sein Dasein in der trostlosen Stadt Luton, nördlich von London. Lebt in einem Backstein-Reihenhaus in einer Arbeitersiedlung und träumt von einem besseren Leben. Popstar will er werden, doch sein Vater verordnet ihm eine Ausbildung als Automechaniker bei Vauxhall Motors.

Tagsüber arbeitet er also im Autokonzern, abends tritt er in Clubs auf. Erst als Bassist der Lokalband "Kat Kool & The Kool Kats", später wird er Sänger der "Q-Tips" und spielt mehr als 700 Konzerte in drei Jahren. Er sammelt reichlich Erfahrungen, doch außer dem Minihit "Letter Song" kommt nicht viel bei rum. 1982 machen die Q-Tips Schluss und Paul Young setzt alles auf eine Karte. Er startet eine Solokarriere und landet mit den ersten Singles gleich wieder Flops. Es droht das Ende seiner Pop-Ambitionen und sein Comeback als Automechaniker.



Doch völlig überraschend zündet die dritte Single, eine Version des Marvin Gaye-Klassikers "Wherever I lay my hat". Young wird gefeiert und stürmt die Charts. Doch erst mit einer weiteren Covernummer wird er endgültig zum Star. "Love of the common people", erstmals 1967 von den Four Preps aufgenommen, wird ein weltweiter Hit und markiert einen entscheidenden Höhepunkt seiner Popkarriere.