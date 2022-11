Eigentlich sind sie für ihre frechen, umgangssprachlichen Texte, irre schnelle Offbeat-Ska-Nummern und witzige Bühnenshows bekannt. Doch die Jungs von Madness wollen sich einfach nicht mehr in ihrer musikalischen Nische verkriechen. Klar - mit dem schrägen Sound und ihrer verrückten Attitüde sprechen sie nur ein kleineres Publikum an.

Ab jetzt soll's mit mehr Pop und weniger Mundart in Richtung Mainstream-Charts gehen. Dafür holen sich die Briten für ihr neues Album "The Rise & Fall" sogar Bläser und Streicher mit ins Studio. Und sie wollen ausschließlich nostalgische Texte über ihre Kindheit kreieren. Gitarrist Chris Foreman hat da sofort ein ganz klares Bild vor Augen.

Seine Jugend spielte sich, wie im England der 70er ganz typisch, in einem kleinen engen Haus zusammen mit Eltern, Geschwistern und Großeltern ab. Zwar waren sie arm, doch sie hatten immer Trubel in der Bude, der Spaß kam also nicht zu kurz. Die Zeilen sprühen vor Energie, und für ganz viele Kids in Großbritannien fühlt es sich an, als würden Madness ihnen aus der Seele sprechen.