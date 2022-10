Ohne diese frühe Rock 'n' Roll-Dosis wäre er wohl nie Rockstar geworden. Doch von der immer stärker zunehmenden Kommerzialisierung ist er wenig begeistert, außerdem kann er nicht verstehen, dass sich eine ganze Generation vom Radio abwendet und lieber Musikvideos schaut. Das Visuelle hat seiner Meinung nach gerade in Amerika schon eine größere Bedeutung als die Musik selbst. All diese Gedanken fasst er schließlich in Worte, dazu komponiert er einen Mix aus modernem Rhythmus und eingängigem Pop. Und trifft damit total den Nerv der Zeit. "Radio Ga Ga" wird ein Riesenerfolg und ein weltweiter Hit.

"Radio Ga Ga" platziert sich weltweit in den Singlecharts. In England und Deutschland auf Platz 2. Damals an der Spitzenposition: Frankie goes to Hollywood mit "Relax".