Bisher lief es bei den Bangles eigentlich wie am Schnürchen, Hits wie "Manic Monday" oder "Walk like an Egyptian" machten die Mädels aus Los Angeles quasi über Nacht zu Superstars. Trotzdem ist die Stimmung bei den Vieren derzeit so richtig im Keller. Grund: Lead-Sängerin Susanna Hoffs steht einfach viel zu sehr im Mittelpunkt. Sie ist mittlerweile zum Gesicht der Bangles geworden, was den anderen Mädels überhaupt nicht schmeckt. Um das angeknackste Bandgefüge wieder zu kitten, lassen sie nichts unversucht.



Susanna, Debbi, Vicki und Susan machen sogar gemeinsame Ausflüge, besuchen unter anderem "Graceland", das Anwesen von Elvis Presley. Die Vier sind beeindruckt, sind sie doch ihrem großen Idol irgendwie ganz nah. Doch als sie vor der "ewigen Flamme" im Garten stehen sind sie überrascht. Weil es regnet ist die Flamme doch tatsächlich erloschen. Dabei sollte eine ewige Flamme doch eigentlich immer brennen? Trotz der Enttäuschung lässt sich Susanna zu einem Song inspirieren, der von der "ewigen Flamme" der Liebe handelt. Eine große Ballade, die sie gemeinsam mit Billy Steinberg und Tom Kelly im Stile der späten Beatles schreibt. Die Legende sagt, dass sie den Song im Studio dann komplett nackt einsingt, um diesem das "gewisse Gefühl" zu verleihen. Und tatsächlich geht der Plan auf. "Eternal Flame" wird ein Welthit, ihren Streit bekommen die Bangles jedoch nicht mehr in den Griff. Nur wenig später löst sich die Band auf.