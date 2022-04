Oldie-Geschichte "Sweet Sixteen" von Billy Idol

Das Coral Castle ist ein äußerst skurriles Wunderwerk. Die spektakuläre Burg aus Korallenfelsen, mitten in Florida City, versprüht einen seltsamen, morbiden Charme. Auch Rockstar Billy Idol ist völlig hin und weg von dem Koloss, der gerne auch mal als achtes Weltwunder bezeichnet wird. Erst kürzlich hat er dieses massive Bauwerk entdeckt - durch eine Folge der Fernsehserie "In Search of ... " mit Leonard Nimoy.

Vor allem die tieftraurige Geschichte des Erbauers fesselt ihn total. Angeblich wurde Coral Castle ganz allein und ohne Hilfe vom lettischen Einwanderer Edward Leedskalnin errichtet, als Liebesbeweis für seine ursprüngliche Auserwählte Agnes. Viele Jahre vorher wollte Edward die damals 16-Jährige in Lettland heiraten. Doch die machte kurz vor der Hochzeit einen Rückzieher und ließ ihren Liebhaber im Regen stehen. Edward war am Boden zerstört, wanderte schließlich nach Florida aus, um seiner unglücklichen Liebe das so außergewöhnliche Monument zu errichten.

Für Billy Idol ist die sagenhafte Story natürlich ein gefundenes Fressen. Sofort macht er sich an die Arbeit, denn für sein neues Album braucht er dringend noch Futter. Und tatsächlich setzt er Edward Leedskalnin und seiner Agnes auch noch ein musikalisches Denkmal. "Sweet Sixteen" wird ein Welthit und zählt heute zu den bekanntesten Songs von Billy Idol.

... handelt von der traumatischen Geschichte Edward Leedskalnins. "Irgendjemand anderes hat ein Luftschloss für meine süße Sechzehnjährige gebaut. Und ihr danach auch noch eine Gehirnwäsche verpasst. Ja, ich würde alles für meine süße Sechzehnjährige tun."

"Sweet sixteen" ist ein Megaerfolg, landet auf Platz zwei in Deutschland. Damals auf der Spitzenposition: Whitney Houston - "I wanna dance with somebody".