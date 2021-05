Oldie-Geschichte | 19.05.2021 "I can help" von Billy Swan

1974 veröffentlichte Billy Swan "I can help", in dem er besingt, wie wichtig in schwierigen Situationen die Hilfe von guten Freunden ist. Er schaffte es so auf Platz eins in den USA und in Deutschland. Heute gilt Billy Swan als klassisches One-Hit-Wonder.