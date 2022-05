Oldie-Geschichte "Like A Rolling Stone" von Bob Dylan

Da hat er sich mächtig was eingebrockt. Mit den puristischen Folkfans liegt Bob Dylan total im Clinch. Seitdem er nicht mehr nur allein mit Akustikgitarre, sondern elektrisch verstärkt mit kompletter Band auftritt, gleichen seine Konzerte einem Spießrutenlauf. Immer wieder wird er ausgebuht und als Verräter beschimpft. Dementsprechend frustriert ist er mit seinen ersten Schritten als Rockmusiker.



Er fühlt sich ausgebrannt und völlig überfordert von den Erwartungen der Öffentlichkeit. Mittlerweile denkt er ernsthaft daran, seine Musikkarriere an den Nagel zu hängen. Doch ein Song ändert seine ganze Sicht der Dinge. Schon während der letzten Tournee arbeitet er an einer Art Song-Gedicht, in dem er all seinen Frust mitschwingen lässt. Jetzt kürzt er das mehrseitige Skript auf vier Strophen und einen unverwechselbaren Refrain.