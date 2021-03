1979: Margaret Thatcher wird zur neuen britischen Premierministerin ernannt und Patrick Hernandez bringt den Disco-Klassiker "Born to be alive" heraus.

Der Text …

… handelt von Menschen, die ein rastloses Leben führen und ihre Freiheit einfach nur genießen. "Wir sind geboren um am Leben zu sein".

In den Charts …

… ist "Born to be alive" ein Riesenerfolg. Platz 1 in Deutschland und Österreich, in Großbritannien landet der Song auf Platz 10.

Und heute?