Maria McKee ist nicht nur blutjung und schön, sie gilt auch als neue Pophoffnung. Fans und Kritiker schwärmen von der Amerikanerin in den höchsten Tönen. Doch das interessiert sie nur am Rande. Die kleine Brünette ist todunglücklich. McKee hat Liebeskummer, trauert ihrem Ex-Freund, dem Keyboarder von Tom Petty, Benmont Tench, hinterher. Frustriert schreibt sie ihren Ärger von der Seele, bei ihm fand sie nicht das gute Herz, dass sie sich so wünschte.

Sie selbst will die Ballade aber nicht singen, passt sie doch nicht zum Sound ihrer Band "Lone Justice". Dafür greift Superstar Dave Stewart von den Eurythmics zu. Der produziert gerade ein Album mit Feargal Sharkey, dem ehemaligen Sänger der Undertones, der eine Solokarriere startet. Die Nummer soll Feargals dritte Single werden.



Doch der Sänger ist gar nicht begeistert. Er ist sowohl mit Maria McKee und Benmont Tench befreundet und kennt deren Trennungsgeschichte ganz genau. Und jetzt soll er Marias Abschiedssong singen? Zähneknirschend sagt Feargal zu und landet damit tatsächlich einen Hit. "A good heart" wird ein Riesenerfolg, doch sein schlechtes Gewissen plagt ihn. Deshalb soll Marias Ex Benmont Tench seine Sicht ebenfalls in einem Song wiedergeben. Und auch die musikalische Antwort "You little thief", wieder gesungen von Feargal Sharkey, wird ein Hit.