In diesem Jahr sollen Mud den britischen Pop-Thron besteigen und das begehrte Weihnachts-Chart-Geschäft für sich entscheiden. Und natürlich werden alle Hebel in Bewegung gesetzt. Nicky Chinn und Mike Chapman schreiben eine sentimentale Ballade, ganz im Stile des späten Elvis Presley, die von Liebeskummer am Heiligen Abend handelt.

Dazu wird kräftig die Werbetrommel gerührt, unter anderem spielt die Band ihren potenziellen Weihnachtshit in der beliebten TV-Show "Top of the Pops". Und begeistert dort mit ihrer schrägen Performance, in der Gitarrist Rob Davies über und über mit Lametta bezogen ist und Weihnachtskugeln als Ohrringe trägt. Dazu verteilen sie im Fernsehstudio jede Menge Kunstschnee. Und tatsächlich geht der Plan auf. "Lonely this Christmas" wird ein Riesenhit und landet Weihnachten 1974 auf Platz eins der Singlecharts.