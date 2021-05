2015 erschien Enyas bisher letztes Album Bildrechte: IMAGO

Enya ist absolut frustriert. Da spielt sie schon seit Jahren in der irischen Familienband "Clannad" und trotzdem wird ihr Riesentalent einfach nicht wahrgenommen. Nur im Background darf sie singen, dabei träumt sie davon, mit ihrer Musik und ihrer Stimme groß rauszukommen. Nur "Clannad"-Produzent Nicky Ryan glaubt an sie. Also entwerfen die beiden gemeinsam einen Plan.



Erst kündigen sie ihre Arbeit bei der Band, dann bauen sie ihr eigenes Tonstudio und schließlich gewinnen sie noch Ryans Frau Roma für ihr Projekt. Die schreibt mystische Texte, ganz passend zur elfenartigen Stimme von Enya. Zufällig wird Plattenchef Rob Dickins auf Enyas Musik aufmerksam. Er sieht eine Fernseh-Doku, die sie musikalisch untermalt hat und ist derart fasziniert, dass er ihr einen Plattenvertrag anbietet. In der Branche hält man ihn für völlig verrückt - keiner glaubt, dass man mit solch' sphärischer Musik Platten verkaufen kann. Doch Dickins ist Feuer und Flamme, fragt, nachdem das Album "Watermark" fast fertig ist, eigentlich scherzhaft, welchen Song er als Single auskoppeln soll. Doch tatsächlich haben die drei einen eingängigen Titel parat, benannt nach dem Entstehungsort: den Londoner "Orinoco-Studios". Und sogar Plattenchef Dickins wird in dem Liedtext erwähnt. Also gehen sie das Risiko ein, veröffentlichen den Song als Single und sind vom Resultat total überwältigt. "Orinoco Flow" wird völlig überraschend ein Welthit und zum großen Durchbruch für Enya.