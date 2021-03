Für Phil ist die Scheidung eine Katastrophe, fehlt ihm doch der Rückzugsort, den er unbedingt braucht. Also schreibt er sich den Schmerz von der Seele - komponiert unzählige Songs, in denen es um seine Trennung geht. "In the air tonight", "Please don't ask", "Misunderstanding" - und eine Nummer, die er erst Jahre später wieder aus der Schublade zieht, als Filmregisseur Taylor Hackford diese für die Schlüsselszene seines Films "Gegen jede Chance" benötigt. In nur zwei Tagen wird der Titel aufgenommen. In London spielt Collins Schlagzeug und singt. Rob Mounsey fügt in Los Angeles Klavier und Keyboard-Bass hinzu. Abgemischt wird per Telefon und schließlich wird gerade diese schmerzhafte Trennungsballade zur ersten Nummer Eins-Single für Collins in den USA: "Against all odds".