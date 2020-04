Peter Beckett ist total gelangweilt .Wieder mal haben ihn seine Kumpels zu einer öden High-Society-Party mitgeschleift. Eigentlich sollte er dort wie alle Gäste in Weiß erscheinen, doch Peter, ganz Rebell, lässt einfach seine Bluejeans an und lenkt die Blicke der Partybesucher auf sich. Nur einer findet seinen Mode-Fauxpas witzig: John Crowley hat ebenfalls seine Jeans angelassen. Sie sind sich sofort sympathisch und kommen ins Gespräch. Peter und John merken schnell, dass sie viel gemeinsam haben. Beide lieben Musik, beide spielen Gitarre und beiden sind kürzlich die Freundinnen weggelaufen. Sie beschließen musikalisch gemeinsame Sache zu machen. Nach einer Probesession gründen sie mit drei Mitmusikern die Band Player. Und die Chemie ist wirklich perfekt. Peter und John schreiben gemeinsam Dutzende Songs, unter anderem verarbeiten sie in einer Nummer auch ihren Liebeskummer. Verpackt in eine Gitarren-Rockballade flehen sie ihre Verflossenen an, doch bitte zurück zu kommen. Der Versuch schlägt zwar fehl, doch der Titel macht sie schlagartig reich und berühmt. "Baby come back" wird ein Riesenhit, der einzige große Erfolg für die Band Player.