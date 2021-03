1987: Erich Honecker besucht als erster DDR-Staatschef die Bundesrepublik Deutschland und Rick Astley veröffentlicht "Never gonna give you up".

Der Text ...

... ist um Astleys Ausspruch herum geschrieben und handelt von einer typischen Liebesgeschichte. "Die Liebe ist uns nicht fremd. Du kennst die Regeln und ich auch. Die komplette Hingabe ist das, woran ich denke. Niemals werde ich dich aufgeben, niemals werde ich dich fallen lassen."

Coverversionen ...

... gibt es unter anderem von Barry Manilow und Ross Antony.

Und heute?