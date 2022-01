Für Kenny und Leon die Chance, denn sie haben genau das richtige Näschen. Die beiden Komponisten entwickeln einen neuen Sound, mit üppigen Arrangements, Bläsern und Streichorchester - den sogenannten Philly-Sound. Und damit landen sie nicht nur in den Charts, ihre Nummern werden auch in den Discos gespielt. Mit diversen Interpreten, wie The O'Jays und Billy Paul sind sie schon erfolgreich, ihre neuste Gruppe soll den großen Wurf landen.



Doch die Mädelscombo "Three Degrees" zeigt sich wenig kooperativ. Ganz Diva weigert sich Frontsängerin Shelia Ferguson, den neuen Hit der Songschreiber zu singen. Der Titel sei absoluter Mist, für so einen einfältigen Kram solle er sich schämen. Nach langem Gezeter gibt sie nach und muss später kleinlaut eingestehen, dass sie völlig falsch lag. "When will I see you again" wird ein Riesenhit und die erste Nummer eins für "Three Degrees".