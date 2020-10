Völlig aufgewühlt erleidet McCartney einen Nervenzusammenbruch. Mit Frau Linda und Tochter Mary zieht er ins raue und abgeschiedene Schottland, um sich auszukurieren. In einer Farm auf der kargen Halbinsel Kintyre am Atlantik kommt er langsam wieder zu sich und beginnt Songs zu schreiben. Unter anderen eine Liebeserklärung an die wunderbare Landschaft an der Mull of Kintyre.



Doch anfangs verschwindet der Song in seinem Archiv. Erst sieben Jahre später kramt er die Nummer wieder heraus, um sie mit seiner Band "The Wings" aufzunehmen. Gemeinsam mit der aus Kintyre stammenden Dudelsacktruppe Campbeltown Pipe Band. "Mull of Kintyre" wird der erfolgreichste Hit für die Wings – und macht die kleine Halbinsel weltweit bekannt.