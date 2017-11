Eric Carmen denkt gern an die guten alten Zeiten, als er noch mit seiner Band "Raspberrys" Erfolge feierte. Und vor allem an den großen Trubel nach seinem riesigen Solohit "All by myself". Doch das alles ist lange her. Mit der Karriere als Sänger hat er abgeschlossen, weil irgendwann der Erfolg einfach nicht mehr da war.

Enttäuscht verlässt er Los Angeles und kehrt zurück in seine Heimat Ohio, um ein ganz normales Leben zu führen. Doch schnell holt ihn die Vergangenheit ein. Sein früherer Produzent bei den "Raspberrys" Jimmy Ienner ruft an und macht ihm ein unschlagbares Angebot. Ienner erzählt, er sei musikalischer Direktor eines neuen Tanzfilms. Und für einen Song des Soundtracks sei Carmen der ideale Sänger. Eric lässt sich überreden und singt den Titel, den er als Mischung aus Air Supply und Led Zeppelin beschreibt. Geschrieben hat die Nummer das Songschreiberteam DeNicola / Previte, die mit "(I've had) The time of my life" noch einen zweiten Titel im Film platzieren konnten. Der Rest ist Film- und Popgeschichte. Der Film "Dirty Dancing" wird ein Klassiker - und dank "Hungry eyes" feiert Eric Carmen seine Rückkehr an die Chartspitzen.