Es ist zum verrückt werden: Billy Joe Royal hat sich in den Kopf gesetzt, in die Fußstapfen seines Idols Elvis Presley zu treten. Doch in seiner Heimat Marietta wird er nur belächelt. Das Örtchen liegt mitten in der Pampa, irgendwo in Georgia. Eine glorreiche Karriere als Rockstar lässt sich hier definitiv nicht starten!

Auch wenn er hin und wieder in der Radio-Show seines Onkels auftreten darf und im zarten Alter von 16 Jahren schon seine eigene Rock’n‘Roll-Band am Start hat. Royal will eigentlich in die weite Welt ziehen, doch das Geld ist knapp, also landet er nur in der nächst größeren Stadt Savannah. Hier gilt er anfangs als Hinterwäldler, doch Billy weiß sich zu behaupten. Gemeinsam mit seinem Kumpel Joe South startet er ein Engagement im angesagten Club "Bamboo Ranch". Und tatsächlich sorgen die Landeier dort für jede Menge Furore. Joe und Billy kokettieren sogar mit ihrem Ruf, schreiben eine Nummer über einen Jungen aus der Vorstadt, der sich in ein Mädchen aus Downtown verliebt hat. Und gerade dieser Titel verhilft Billy Joe Royal schließlich zum großen Durchbruch. "Down in the boondocks" wird ein Riesenhit, landet in den Top 10 der Charts und macht ihn schlagartig zum Superstar.