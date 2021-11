1971: Erich Honecker wird Erster Sekretär des Zentralkomitees der SED und James Taylor veröffentlicht "You’ve got a friend".

James Taylor muss sich manchmal noch kneifen. So viel ist in den letzten Jahren um ihn herum passiert. Mit seinen blutjungen 22 Jahren hat er schon einen Vertrag beim Beatles-Label Apple in der Tasche, trifft sich regelmäßig mit seinen Idolen Paul McCartney und George Harrison. Singer-Songwriter James Taylor 2017. Bildrechte: dpa

Mit "Fire and rain" landete er kürzlich einen überraschenden Charterfolg. Und dazu residiert er ganz dekadent im legendären Laurel Canyon gemeinsam mit Superstars wie Jim Morrison, Graham Nash und Carole King.

Er liebt die illustre Gesellschaft, besonders mit King freundet er sich schnell an. Sie ist eine berühmte Songschreiberin, komponierte Hitsingles wie "The Locomotion" oder "Take good care of my baby". Doch auf die Bühne traut sie sich selten, hat sie doch ungeheures Lampenfieber. Mit viel Überredungskunst schafft es Taylor jedoch, dass sie ihn bei seiner kommenden Tour begleitet. Gemeinsam begeistern sie die Fans.