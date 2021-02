Die Nachricht gleicht einer Sensation. Knapp drei Jahre nach der Trennung will Andy McCluskey seine Band OMD wiederbeleben und die Geschichte einer der weltweit einflussreichsten Synthie-Kombis weiterführen. Doch die Sache hat einen Haken: Andy kehrt allein zurück, ohne seine ehemaligen Mitstreiter Paul Humphreys, Malcom Holmes und Martin Cooper. Die ewigen Streitigkeiten in den letzten Jahren hätten zu viele Spuren hinterlassen. Die Fronten seien einfach zu verhärtet.

Der Text...

...handelt von Ehrfurcht und Liebe. In der Geschichte verkauft ein Mann seine Seele, um Liebe erwidert zu bekommen. "Weil ich so in Ehrfurcht vor dir bin, weiß ich nicht, was ich machen soll und segle betrübt auf den sieben Meeren."

In den Charts...

...landet "Sailing on the seven seas" auf Platz 3 in Großbritannien. In Deutschland erreicht der Titel die Top 10.

Und heute?