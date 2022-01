Danny Whittens Leben pendelt zwischen Genie und Wahnsinn, zwischen musikalischen Höhenflügen und persönlichen Abgründen. Als Gitarrist von Neil Youngs Band "Crazy Horse" wird er zum Star. Doch gleichzeitig ist er seit Jahren heroinabhängig, auch weil Danny unter schwerer Athritis leidet und seine unerträglichen Schmerzen lindern will. Zu verdanken hat er die Beschwerden einem Vorgesetzten damals bei der Navy, der ihn tagelang auf Knien laufen ließ. Sein Trauma verarbeitet er in der herzergreifenden Ballade "I don’t want to talk about it", die in der Version von Crazy Horse kaum beachtet wird.

Doch nur wenig später wird Dannys Zustand immer schlechter. Er kann kaum noch Gitarre spielen. Nach einer katastrophalen Session wird Whitten von Neil Young gefeuert. Bekommt nur noch das Rückflugticket und 50 Dollar. Noch am selben Abend stirbt er an einer Überdosis Heroin. Neil Young leidet unter Schuldgefühlen, weil er einen Freund verlor und Danny den Ruhm seines Songs nicht mehr erleben konnte. Fünf Jahre später wird "I don’t want to talk about it" in der Version von Rod Stewart zum Welthit.

Der Text ...

... verbindet Dannys Qualen mit der Trauer einer beendeten Liebesgeschichte. "Traurig fallen die Tränen, fallen die Ängste der Nacht, die Sterne am Himmel sagen nichts, sie sind ein Spiegel - ich will nicht darüber sprechen, wie du mein Herz gebrochen hast."

Coverversionen ...

... gibt es auch von Rita Coolidge und der britischen Band "Everything but the girl".

Und heute ...?