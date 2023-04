Die Voraufführung des Films findet am 27. April um 18:30 Uhr in der Mehrzweckhalle von Schmiedefeld am Rennsteig statt. Nach der Vorführung gibt es einen Publikumsdialog mit der Autorin Sandra Voigtmann, mehreren Protagonisten und Landesfunkhausdirektor Boris Lochthofen. Es moderiert unser Reporter und leidenschaftlicher (Rennsteig)Läufer Jürgen Kolarzik.