In den 1980er-Jahren gab es im Leitermacherdorf Weißenborn 60 Firmen, heute sind es nur noch vier. Und die könnten unterschiedlicher nicht sein. Während in einem Betrieb an einer hochmodernen Produktionsstraße 30.000 Leitern im Akkord hergestellt werden, leimt der traditionelle Handwerksmeister jede Sprosse noch einzeln mit der Hand in die Holme. "Was lange hält, bringt kein Geld, doch ich will, dass meine Leitern ewig halten", sagt Leitermacher Karl-Friedrich Triemer stolz.