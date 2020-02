Allerdings ist das RKI für die Einschätzung der Gefahren, die durch Gegenstände oder Lebensmittel drohen, gar nicht zuständig. Dafür gibt es das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR), das in diesem Bereich als "Informationsstaubsauger" fungiert. Das heißt, man kann sicher sein, dass auch Bewertungen, die dieses Haus verlassen, dem aktuellen wissenschaftlichen Forschungs- und Kenntnisstand entsprechen. Gerade bei neuartigen Erregern ist vieles im Fluss, gab es am Anfang noch gar keinen Impfstoff, so wird es in wenigen Monaten vielleicht problemlos möglich sein, einen Impfstoff in relevanten Mengen herzustellen. Und was unser Päckchen aus China betrifft, kommen das BfR zu einem beruhigenden Schluss.