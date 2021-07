Der Redakteur | 09.07.2021 Was wissen Smart Speaker über die Nutzer?

MDR THÜRINGEN-Hörerin Christin hat den Verdacht, dass Alexa & Co. auch mithören, wenn sie es eigentlich nicht tun sollten, also nicht angesprochen wurden. Der Grund für den Verdacht: Sie bekommt in sozialen Netzwerken wie Instagram oder Facebook personalisierte Werbung von Produkten zu sehen, über die sie sich zwar unterhalten, aber die sie nie gegoogelt hat. Wie kommt das zustande?