Von dem, was wir sehen, ist das alles recht sauber geregelt. Es gibt aber offene Punkte, Beispiel spielt es Google über die Play-Services aus und installiert es so auf den Handys der Nutzer. Und bei den Playdiensten ist es nicht möglich, den Code einzusehen. Ich gehe davon aus, dass alles OK ist, ich sag nur, dass es nicht bis in alle Ebenen kontrollierbar ist.

Florian Glatzner Referent "Digitales und Medien" | Verbraucherzentrale Bundesverband