Daraus ergeben sich auch sofort neue Möglichkeiten bei der Arbeitsorganisation - also: Was muss fertig sein, wenn das Auto rollt, was kann nachrangig erledigt/freigeschaltet werden und wo? Der Motorenbauer musste schon immer direkt im Werk in Zuffenhausen arbeiten, der IT-Ingenieur oder Entwickler kann auch in Jena sitzen oder in Mumbai. Daraus ergeben sich zum Beispiel organisatorische und arbeitsrechtliche Fragen, die die Unternehmen zum Beispiel mit dem Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation besprechen.

In der Regel kommen die Betriebe auf uns zu mit einer konkreten Fragestellung. Dann probieren wir gemeinsam vor Ort verschiedene Themen aus, evaluieren wissenschaftlich und bringen das dann auch in die Umsetzung. Wir arbeiten schon sehr anwendungsnah bei der praktischen Umsetzung innovativer Ideen. Dr. Josephine Hofmann Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation

Das können sich natürlich nur große Firmen leisten, kleinere Unternehmen kommen aber mit Fördermitteln oder Ministerien im Gepäck ebenfalls in den Genuss wissenschaftlicher Unterstützung. Zum Beispiel: Wie muss ein Büro gestaltet sein, damit es Innovation und Kreativität fördert? Ergonomischer Stuhl, Schreibtisch, Bildschirm, handfreundliche Maus? Das kann es nun wirklich nicht gewesen sein und dafür brauche ich auch kein Fraunhofer-Institut.

Kletterwand statt Schreibtisch

Die AOK Baden-Württemberg hat zum Beispiel zusammen mit Psychologen, Raumplanern, Soziologen und Architekten eine Arbeitswelt entworfen, die schon sehr viel von Zukunft hat. Die besten Ideen kommen einem nämlich nicht unbedingt am Schreibtisch, deshalb wurden neue Räume geschaffen. Entstanden ist das "Projekthaus 13" mit einem Mix aus geschlossenen Räumen und offenen Flächen. Bald veraltet? Beengtes Großraum-Büro Bildrechte: imago/Jens Koehler

Es gibt einen "Entdeckerwald", wo Mitarbeiter zwischen Pflanzen und auf Sitzflächen aus Holz Ideen austauschen können. Es gibt ein "Sportfeld", das zu Kletterübungen einlädt, nicht nur, weil das mal gut ist für den Rücken, sich aus dem Drehstuhl zu drehen, sondern auch, weil man heute weiß, dass Bewegung den Gedankenfluss fördert. Das Gesamtkonzept geht dann bis zu den Teamstrukturen und Hierarchien.

Wer es als Führungskraft gewohnt war, Anweisungen zu geben, der findet sich nun in der Rolle eines Coachs wieder. Dr. Josephine Hofmann Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation

Die Fabrik als Wohlfühl-Ort

Und mal ganz ehrlich, es gibt immer noch gruselige Beispiele von Büros, in denen man nicht einmal schlafen möchte, geschweige denn arbeiten. Mit einer Palme und neuen Möbeln kann man sicher schon etwas erreichen, aber es geht eben noch mehr. Und wer einen Blick in eine Fabrik im Stile früherer Jahre richtet, der sieht Menschen, die schwere Teile wuchten und in ölverschmierten Umgebungen arbeiten. Kein Vergleich zu modernen Autowerken, wo das Armaturenbrett förmlich hereinschwebt und mit weißen Handschuhen platziert wird.

Dass alle Prozesse von der Anlieferung bis zur Endmontage einschließlich aller Pausenzeiten und Schichtwechsel ineinandergreifen, dafür braucht es schon eine vernünftige Planung, die über Möbelrücken hinausgeht. So hat das Fraunhofer-Institut IAO gemeinsam mit Volkswagen Schnittstellen zwischen Mensch und Maschine entwickelt, um Nutzeroberflächen - sprich Bedienelemente - so zu gestalten, dass die Nutzer davon begeistert sind.

"Spaß bei der Arbeit" sozusagen, statt sich an tief liegenden Knöpfen die Finger zu verbiegen. So wie Autohersteller bestenfalls das Cockpit so gestalten, dass man sich ins Auto setzt und nie wieder aussteigen möchte. Die Fließbandarbeit wird sich noch weiter automatisieren. Bildrechte: dpa

Wenn das bei den Arbeitsgeräten- und plätzen auch gelänge - das wäre doch großartig. Allerdings aktiviert das auch die Antennen der Gewerkschaften - Stichwort Arbeitszeiten - die sich übrigens auch schon länger mit dem Thema Arbeit und Zukunft beschäftigen.

Es geht um das Zusammenspiel von Mensch und Maschine und das ist eine Riesenaufgabe, wo wir Konzeptpapiere schreiben und zusammen mit Arbeitgebern Leitfäden publiziert haben und am Ende ist es auch eine Frage der politischen Regulierung, was lassen wir eigentlich zu. Oliver Suchy, Abteilungsleiter Digitale Arbeitswelten beim DGB

Künstliche Intelligenz überwacht Arbeitspensum

Da sind wir bei Künstlicher Intelligenz, die Fluch, aber auch Segen sein kann. Der Weg zur Totalüberwachung ist nicht weit. Schon heute lässt sich jeder Schritt nachverfolgen, auch bis zum Klo. Und davon wird auch Gebrauch gemacht. Und mancher Wunsch ist aus Arbeitgebersicht durchaus verständlich, wenn die Mitarbeiter alle sonst wo sitzen, an ihren mobilen Arbeitsplätzen. Aber Grenzen muss es auch geben, auch in der Callcenter-Branche zum Beispiel.

Wo die Beschäftigen während er Arbeit quasi analysiert werden und den freundlichen Hinweis bekommen, dass sie freundlicher oder langsamer sprechen sollen. Das sind Psychoprofile, die da erstellt werden. Das soll unterstützen, aber wir müssen darüber reden, ob das einen positiven Effekt hat oder ob sich die Leute nicht doch überwacht fühlen. Oliver Suchy, Abteilungsleiter Digitale Arbeitswelten beim DGB