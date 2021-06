Als Stoßdämpfer bei Kämpfen könnte er dienen, ist eine These, die noch im Raum steht. Aber dass da ausgerechnet die kampferprobten Indianer benachteiligt werden, ist irgendwie auch nicht logisch. Der Bart könnte die Temperaturregelung unterstützen oder vor UV-Strahlung schützen, sind weitere Thesen.

Wobei wir da direkt bei der Frage sind, warum die Evolution an dieser Stelle unsere Frauen vergessen hat. Oder warum die Männer ausgerechnet an der Stelle mit einer Glatze ausstattet sind, die der Sonne am nächsten kommt, seitdem wir den aufrechten Gang bevorzugen.

Bringt nichts bei Frauen - sagen australische Wissenschaftler über den Effekt von Bärten. Bildrechte: IMAGO 1991 stellten Forscher in Großbritannien fest, dass das Bartwachstum bei Männern im Vereinigten Königreich in den Sommermonaten um 50 bis 60 Prozent stärker ist als in den Wintermonaten. Doch das führte auch nicht zur allgemeinen Erhellung, schließlich gibt es bekanntlich auch in Großbritannien Frauen, die ohne Bart über den Sommer kommen müssen. Wissenschaftler der University of Queensland Brisbane in Australien kamen 2012 zu dem Schluss, dass der Bart durchaus eine Funktion bei der Partnerwahl haben könnte, aber eher eine indirekt abschreckende.

Bärte verstärken die Wahrnehmung des Alters, des sozialen Status und der Aggressivität von Männern, aber nicht die Attraktivität. Bart-Studie der University of Queensland Brisbane in Australien

Das bedeutet: Der Bart soll eher Rivalen abschrecken als Frauen bezirzen. Schweizer Wissenschaftler haben männliche "Ornamente" bei circa 100 Primatenarten untersucht und deren Einfluss auf Partnerwahl und Fortpflanzungserfolg. Bei dieser vergleichenden Studie war auch der Mensch vertreten mit potenziellem Bartwuchs als Sexualmerkmal.

Studie (zweier Männer): Mache alt und zeige eher Aggressivität als Attraktivität. Bildrechte: IMAGO Nun ist es mit komplexen Studien immer so eine Sache, weil eine Verkürzung zu Missverständnissen führt. So ist es auch den Schweizer Wissenschaftlern ergangen. Aus deren Studie las eine britische Boulevardzeitung heraus, dass Männer mit viel Bart kleinere Hoden hätten. So einfach ist das natürlich nicht und der durch uns befragte Schweizer Wissenschaftler wollte diesen Schluss auch nicht ziehen und angesichts der negativen Erfahrungen das schon Jahre zurückliegende Thema nicht noch einmal aufwärmen.

Außerdem sei es ohnehin etwas schwierig in der heutigen Zeit, weil die heftigen Reaktionen in den sozialen Netzwerken vorhersehbar sind, wenn Eigenschaften ethnischer Gruppen thematisiert werden. Deswegen der kurze Hinweis: Wir haben den Begriff "Indianer" benutzt, weil unser Fragesteller nach eigenem Empfinden "Indianerfilme" geschaut hat und Old Shatterhand darin bis zur Neusynchronisation sehr respektvoll von "Indianern" und nicht "indigenen Völkern" sprach.

Ein Bart geht um die Welt

Wissenschaftlich seriös haben amerikanische Wissenschaftler den unterschiedlichen Bartwuchs kaukasischer und chinesischer Männer verglichen und festgestellt, dass offenbar auch die Hormone Schuld sind. Wir wollen nicht zu sehr ins Detail gehen, aber das Vorhandensein von viel Dihydrotestosteron (DHT) im Gewebe der Kaukasier sei unter anderem eine Ursache, übrigens auch für eine auffallende Brusthaardichte, über die die chinesischen Männer nicht verfügten.

Neandertaler verrät mehr über Immunsystem als über Bärte

Wir haben von unseren Hörern durchaus sachliche Anmerkungen bekommen, dazu zählte auch der Hinweis, dass uns unsere engere Verwandtschaft mit dem Neandertaler zu mehr Bartwuchs verholfen haben könnte, im Vergleich zu den Ureinwohnern Nordamerikas. Nun gibt es keine Studie, die den Bart der Indianer dahingehend untersucht hätte, aber zwei sehr interessante wissenschaftliche Arbeiten vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig, die in diesem Jahr erschienen sind.

Diese zeigten, dass die Vermischung mit Neandertalern eher die Regel als die Ausnahme war, als die ersten modernen Menschen vor circa 50.000 Jahren von Afrika aus in Europa ankamen. Viel später - also vor etwa 10.000 Jahren - wurde dann Amerika von Sibirien aus besiedelt. Das zeigt eine weitere Studie, an der auch Wissenschaftler aus Thüringen beteiligt waren.

Diese Studie offenbart die älteste bislang bekannte Verbindung zwischen steinzeitlichen Bewohnern Sibiriens und den ersten Einwohnern Amerikas. He Yu, Erstautor der Cell-Studie des Max-Planck-Instituts für Menschheitsgeschichte in Jena

Damit hätte der Bart der Neandertaler also auch den Weg zu den Ureinwohnern finden können. Hier sind wir aber schon sehr im Bereich der Spekulation unterwegs. Einigen wir uns vielleicht vorläufig auf eine Mischung aus genetischen, hormonellen und klimatischen Einflüssen als Ursache für viel Bart oder eben nicht und einen Prozess, der noch nicht abgeschlossen ist.

Zwei nützliche Prozent Erbgut haben wir noch von ihm. Bildrechte: imago/Steffen Schellhorn

Und jetzt auch noch Corona

Interessant ist aber vielleicht noch der Neandertaler-Blick auf jüngste Forschungen am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig: Wir Europäer tragen etwa zwei Prozent Neandertaler-DNA in unserem Erbgut, bei Afrikanern sind es etwas weniger als ein Prozent. Ob das zu mehr Bart führt, ist wie gesagt nicht untersucht, aber dass wir diesen Genen einen Teil unserer Immunabwehr verdanken, schon.



Und damit sind wir direkt im Hier und Jetzt: Die Genvarianten vom Neandertaler in uns, können - je nachdem, um welche es sich handelt - für einen schweren Verlauf einer Covid-19-Erkrankung sorgen oder uns davor schützen. Verbreiteter scheint die schützende Variante zu sein. Zum Glück.