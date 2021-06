Das kann eine Havarie sein oder dass man an Haushaltsmittel oder Fördermittel gebunden ist. Da kann es ganz verschiedene Gründe geben, die dazu führen, dass Baumaßnahmen parallel laufen müssen.

Schön wäre es natürlich, wenn sich der interessierte Autofahrer auf die Situation einstellen kann. Dafür ließen sich die Segnungen des Internets nutzen, in diesem Fall die wunderbaren Möglichkeiten, die digitale Straßenkarten bieten. Nun haben wir die sehr komfortabel erscheinende Situation von gleich zwei Systemen, die unter der Bezeichnung "Baustelleninformationssystem" laufen. Eines ist vom Bund (Stichwort Autobahnen) und eines vom Land Thüringen .

Doch Moment! Gab es nicht noch weitere Bundesländer? Richtig! Und tatsächlich fühlt sich der interessierte Laie schon beim ersten Website-Besuch an die einstige Kleinstaaterei erinnert. Das Thüringer System endet zum Beispiel an den Landesgrenzen und informiert nur über die Baustellen auf Bundesstraßen, Landesstraßen und in den Kommunen. Immerhin.