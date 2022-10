Trotzdem sind wir bei dem Thema mittendrin in einer seit Jahrzehnten geführten Diskussion in Autofahrerkreisen. Einige schwören auf den Stoff von bestimmten Tankstellen andere tanken ausschließlich Premiumsorten. Diese hat der ADAC vor Jahren getestet und ist zu dem Schluss gekommen, dass die Vorteile wie mehr Leistung, weniger Verbrauch und leisere Motoren im Messfehlerbereich liegen. Auch die Additive sind für die Experten kein Grund, zu deutlich teureren Sorten zu greifen.

Egal, was draufsteht - von hier aus Leuna kommt fast aller Treibstoff für Tankstellen in Mitteldeutschland. Bildrechte: IMAGO/Jan Huebner

Viele Motoren können auch mit den z.T. mehr als 100 Oktan der Premiumsorten schlicht nichts anfangen, sie fahren einfach. Anders als Formel 1-Rennwagen oder andere hochgetunte Motoren, die aber im Alltag eher weniger unterwegs sind. Und noch etwas sollten wir wissen: Egal welche Tankstelle wir ansteuern innerhalb einer Region wie Mitteldeutschland: Die Suppe kommt aus der gleichen Raffinerie, unabhängig von der Marke. In Mitteldeutschland ist es in der Regel Leuna.

Jein. Natürlich war der Ausgangsstoff bislang in Leuna und auch in Schwedt russisches Erdöl. Davon kommen wir gerade weg und dafür sind auch ein paar Investitionen in den Raffinerien nötig, weil die Öle der unterschiedlichen Fördergebiete unterschiedliche Qualitäten haben. Doch die Endprodukte Benzin, Diesel, Kerosin usw. sind genormt, was auch gut ist, denn sie müssen sich ja den Gegebenheiten in den modernen Motoren anpassen.