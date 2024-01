Die Dose selbst hat sich über die Jahrzehnte von 100 Gramm auf knapp ein Sechstel verschlankt. Das ist ganz ordentlich. Die Lasche, Metalllasche, der Pullring, hierzulande auch Schnippel genannt, war anfangs eine Abreißlasche, seit Anfang der 90er-Jahre bleibt er an der Dose, diese Entwicklungen sehen wir aktuell auch bei den Kappen der Kartons und PET-Flaschen. Während heute vor allem der Umweltgedanke eine Rolle spielt, war es damals auch die Verletzungsgefahr. Die kleinen Laschen und die verbliebenen Reste an der Dose waren sehr scharfkantig. Unfreiwilliges Blutabnehmen war an der Tagesordnung und im Dosenland USA geschah dies häufig "gerne" auch an den Füßen, und zwar an den Stränden.