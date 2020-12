Corona-Prüfungen - dezentral oder Auswahl?

Aktuell ist man im Thüringer Ministerium noch im Ideenfindungsprozess. Auf Anfrage hieß es, dass schon im vergangenen Sommer die Abiturprüfungstermine vorsorglich nach hinten verlegt wurden, um die Zeit zur Stoffvermittlung und damit die Vorbereitungszeit für die Abiturjahrgänge zu verlängern. Den von uns befragten Schulleitern und Lehrern reicht das nicht aus. Die Decke ist einfach zu kurz, an der alle ziehen.

Wer ein kleines bisschen seinen Stoff gestrafft hat und Erfahrung hat, der hat gesagt, das muss ich unbedingt machen. Um es für die Schüler erträglich zu machen. Aber im Großen und Ganzen werden wir Schüler haben, die nicht ausreichend vorbereitet sind. Das kann ihnen jeder unterschreiben. Bernd Geyling, Schulleiter Dr.-Sulzberger-Gymnasium Bad Salzungen

Dabei ist es ja nicht so, dass die Pädagogen keine Idee hätten, wie man aus dem Dilemma herauskäme. Es gibt sogar viele Ideen, nur müsste man dafür gehört werden im fernen Erfurt. Dabei gäbe es durchaus sozusagen "natürliche Ansprechpartner", auch bei diesem Thema. Beispielsweise der Thüringer Landessprecher der Bundesdirektorenkonferenz.

Man könnte sich ja auch mal - ob man die nun zufällig auswählt -ein paar Schulleiter heraussuchen und mit denen sprechen. So etwas fehlt mir, das ist alles wenig kommunikativ. Also jedenfalls erlebe ich es nicht, dass man da viel darüber spricht. Sven Stötzer, Schulleiter, Landessprecher der Bundesdirektorenkonferenz

Offenbar läuft die Kommunikation derzeit unbemerkt und coronagerecht mit sehr viel Abstand. Das Bildungsministerium teilte auf Anfrage mit, dass die Lernsituationen an den Schulen intensiv analysiert wird und dass es zur genauen Einschätzung der Situation noch die Zeit um den Jahreswechsel benötigt wird. Bis dahin hätten Sven Stötzer und seine Kollegen aber eigentlich schon gern einen Plan gehabt, wie man sich das nun vorstellt mit den Prüfungen.

Das Ministerium fürchtet bei einem Vorpreschen Thüringens um die Vergleichbarkeit der Abschlüsse unter den Bundesländern und um Nachteile für die Schüler bei ihren Bewerbungen, wenn man zum Beispiel Abstriche bei den Prüfungsthemen machen würde.

Andere Länder haben diese Bedenken offenbar nicht. Wir haben alle Bildungsministerien angefragt, wie sie mit der Situation umgehen. Darunter sind Länder wie Hessen oder Sachsen, die ähnlich wie Thüringen keinen speziellen Handlungsbedarf sehen. Es gibt aber Bundesländer, die erstaunlich kreative und schülerfreundliche Lösungen parat haben, die sich interessanterweise auch ziemlich mit den Vorstellungen vieler Thüringer Schulleiter decken.

Grundsätzlich gilt: Die Ansprüche der Prüfungen sollen nicht reduziert, sondern die Auswahlmöglichkeiten bei den Aufgaben erweitert werden. Dadurch wird einerseits Rücksicht genommen auf den tatsächlich erteilten Unterricht und zugleich die Bildungsqualität gesichert. Schriftliche Stellungnahme Nordrhein-westfälisches Schulministerium

Mehr Auswahlmöglichkeit bei den Prüfungsfragen?

Genau diesen Vorschlag gibt es auch in Thüringen. Man kann jetzt darüber diskutieren, ob das Auswahlangebot der Fragekomplexe für die Schüler erweitert wird oder ob man den Lehrern die Möglichkeit gibt, aus einem Pool von Fragen die auszuwählen, die zu den ausreichend behandelnden Stoffgebieten passen.

Das würde auch mit dem immer wieder zur Schau getragenen Thema "eigenverantwortliche Schule" korrespondieren, mit dem Eltern auf den Versammlungen schon seit Schülergenerationen zugetextet werden. Im Alltag ist das Thema allerdings mitunter so tot, wie das W-LAN an vielen Thüringer Schulen. Andere Länder zeigen uns, wie es auch gehen kann. Mehr Fragen bei den Prüfungen? Ein Vorschlag aus den anderen Bundesländern. Bildrechte: colourbox

Es wird eine größere Auswahlmöglichkeit bei der Zusammenstellung der Prüfungsaufgabe durch die Lehrkräfte geben, sodass eines der Themengebiet Stochastik oder Analytische Geometrie/Lineare Algebra entfallen kann. Eine analoge Regelung für die Abschlussprüfung der Sekundarstufe I im Fach Mathematik ist ausgearbeitet und befindet sich derzeit in der Abstimmung. Schriftliche Stellungnahme der Senatorin für Kinder und Bildung, Bremen

In Bremen sind von der Schulsenatorin eingesetzte Fachberater in engem Austausch mit den Schulen, die Vorbereitung auf die zentralen Abschlussprüfungen und des Abiturs in den Phasen des Distanzlernens wird durch die Ausstattung von Lehrkräften und Schülern mit iPads über die Lernplattform "itslearning" unterstützt, lässt uns die Bremer Bildungssenatorin wissen. Die Lehrkräfte wurden bereits mit den Geräten ausgestattet.

Davon träumen die Thüringer Lehrer noch - im besten Falle. Denn zur Wahrheit gehört auch, dass nicht alle der schönen neuen Digitalwelt positiv gegenüberstehen, nach wie vor wehren sich auch Lehrer dagegen, über ihre nun endlich bereitgestellten dienstlichen Email-Adressen mit den Schülern zu kommunizieren.

Rheinland Pfalz - Zentralabitur mit dezentralen Elementen

In Rheinland-Pfalz hatte es noch nicht einmal Corona gebraucht, um den Lehrern eine gewisse Mitsprache zu ermöglichen bei der Themenauswahl der schriftlichen Prüfungen. Das rheinland-pfälzische Abitur wird nämlich - im Gegensatz zu vielen Ländern mit reinem Zentralabitur - in großen Teilen dezentral geschrieben, teilte das dortige Bildungsministerium mit.

Die Lehrer haben durch die dezentral gestellten Abituraufgaben die Möglichkeit, individuell auf die Gegebenheiten vor Ort zu reagieren und so sicherzustellen, dass die geforderten Aufgabenstellungen auch im Unterricht behandelt wurden. Stellungnahme des Bildungsministeriums Rheinland Pfalz

Dass die Anerkennung des rheinland-pfälzischen Abiturs in anderen Bundesländern darunter gelitten hätte, ist nicht bekannt.

Thüringen kann sich also am Rande der Kultusministerkonferenz am 10. Dezember, die in einer hoffentlich funktionierenden Videoschalte stattfindet, durchaus praxiserprobte Anregungen holen. Ein zentrales Thema ist die schwierige Prüfungssituation der Corona-Generation übrigens nicht, stattdessen wird über das Thema "Abiturtermine 2021 und deren Auswirkungen auf das Auswahl- und Bewerbungsverfahren an den Hochschulen" gesprochen, wie das Thüringer Bildungsministerium mitteilte.

Ein Kalendervergleich also, ein typisches Verwaltungsthema. Das ist sicher auch wichtig, aber damit diese Termine überhaupt relevant werden, müssen die Schüler erstmal ihre Prüfungen mit dem entsprechenden Notendurchschnitt bestehen und das - so befürchten viele Schulleiter in Thüringen - wird überdurchschnittlich vielen Schülern in diesem Schuljahr nicht gelingen.