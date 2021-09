Gaststättenverband will klare Ansagen

Dirk Ellinger vom Thüringer Hotel- und Gaststättenverband möchte endlich eine nachvollziehbare, einheitliche und verlässliche Regelung und kritisiert, dass in Thüringern bei Überschreitung der Warnwerte die Landkreise selbst Regelungen schaffen müssen, wie sie 3G (und demnächst 2G) dann umsetzen. Ein lokaler Flickenteppich in einer Pandemie - das passe nicht zusammen. Dirk Ellinger vom Thüringer Hotel- und Gaststättenverband fordert Klarheit seitens der Politik. Bildrechte: dpa

Wenn dann noch die Thematik Angestellte hinzukommt, dass nämlich in den meisten Branchen die Arbeitgeber den Impfstatus ihrer Angestellten nicht abfragen dürfen, dann kontrollieren also möglicherweise Nicht-Geimpfte die Impfnachweise und begleiten die Gäste durch die Einrichtung? Von dem bürokratischen Aufwand und dem Ärger mit den Gästen ganz zu schweigen, wenn Schnelltests positiv ausfallen oder Papiere eigentlich nicht ausreichen.

Warum lassen sich denn einfach alle impfen und alles ist gut?

Diese Frage müssen sich die Menschen stellen, die mit absurden und längst wiederholten Behauptungen eine Impfung ablehnen. Damit sind nicht die gemeint, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können oder nach Abwägung ihrer persönlichen Situation beispielweise auf weitere Impfstoffe wie Novavax warten, weil diese Ansätze überzeugender klingen. Auch wenn damit natürlich die Gefahr verbunden ist, sich das Virus in der Wartezeit doch noch einzufangen.

Eine dieser widerlegten Behauptungen der härteren Corona-Impfgegner bezieht sich auf die angeblich schnell zusammengeschusterten Impfstoffe, die gar nicht ausreichend erforscht seien. Dabei wurde die mRNA erstmals 1961 beschrieben und mRNA-Impfstoffforschung läuft seit Jahrzehnten und nicht erst seit Corona. 1993 schon gab es erste Versuche an Mäusen, 2002 erste Studien mit Menschen.

Gescheitert ist eine Anwendung bisher immer vor der letzten Zulassungsstufe, weil diese an Tausenden Probanden durchgeführt werden muss und mindestens dreistellige Millionensummen verschlingt. Dieses Geld stand leider erst unter dem Druck der Corona-Bedrohung bereit und kam oft aus öffentlichen Kassen. Während Antibiotika schon nach Studien mit mehreren hundert Probanden zugelassen werden und sich niemand darüber aufregt, müssen bei den Impfstoffen Zehntausende einbezogen werden.

Impfungen vor Zulassung streng kontrolliert

Hinzu kommt: Die derzeitige Impfkampagne mit ihren Melde- und Untersuchungsmechanismen (in Deutschland beim Paul-Ehrlich-Institut angesiedelt) ist beispiellos in der Geschichte der Menschheit. Gerade bei uns und in anderen hochentwickelten Staaten wird quasi jedes Zwicken gemeldet und so ergibt sich ein Gesamtbild, das vollständiger kaum sein kann. Mittlerweile finden wir sogar Nebenwirkungen, die vielleicht bei Millionen von Impfungen und ganz speziellen bestimmten körperlichen Dispositionen einmal auftreten.

Übrigens würde das auch bei anderen Impfungen der Fall sein. Der Schicksalsschlag mag für den Einzelnen dramatisch sein und landet dann ungefiltert in den Gruppen-Chats der Impfgegner, für die Wissenschaft sind die Erkenntnisse aber ein Geschenk. Und angesichts der Tatsache, dass wir alle schon aus statistischen Gründen irgendwann mit dem Virus in Berührung kommen, steht immer noch die sehr wahrscheinliche These im Raum, dass der durch den Impfstoff Geschädigte auch beim Kontakt mit dem Virus ähnliche oder sogar schlimmere Auswirkungen bekommen hätte.

Prof. Christian Bogdan ist einer unserer führenden Mikrobiologen und Mitglied der Stiko, also eines Gremiums aus aktuell 18 in- und ausländischen Experten. Er kann über die unwissenschaftlichen "Argumente" der Impfgegner nur den Kopf schütteln. Schon der Grundgedanke, mit dem begonnen wird, die mRNA-Impfstoffe in Zweifel zu ziehen, ist falsch.

Die mRNA ist die Matrize für die Proteinproduktion und kein Gen. Und es gibt bisher wirklich keine in irgendeiner Art und Weise überzeugenden Hinweise dafür, dass eine RNA eines Impfstoffes in unser Genom eingebaut werden könnte. Da gibt es viele zellbiologischen Gründe, warum das letztlich gar nicht möglich ist. Prof. Christian Bogdan, Mikrobiologen und Mitglied der Stiko

Prof. Christian Bogdan ist einer der führenden Mikrobiologen und Mitglied der Stiko. Bildrechte: Franziska Männel/Uni-Klinikum Erlangen

Vielleicht ist für die Impfskeptiker die Nachricht interessant, dass Corona-Impfstoffe nach dem klassischen Prinzip vor der Zulassung stehen. Also Impfstofftechnologien, denen die meisten von uns bisher vertraut haben. Wobei wir uns da oft keine Gedanken gemacht haben, was wir da eigentlich bekommen haben. Tote oder abgeschwächte, aber lebende Viren - das klingt doch wunderbar!