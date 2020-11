Wir haben einen Quickcheck freigeschaltet, wo Soloselbstständige und Freiberufler in einem ersten Durchgang prüfen können, inwieweit sie antragsberechtigt sind. Und ich darf hinzufügen, dass Thüringen über die Bundeshilfen hinaus in den letzten Monaten einen weiteren Weg vorgeschlagen und in Gang gesetzt hat. Besondere Berufszweige bei den Soloselbstständigen und Freiberuflern können ganz unproblematisch über ihren Steuerberater diese 1.180 Euro Lebensunterhalt beantragen und bekommen sie gewährt.

In diesem Fall haben die Ministerien besonders die Fixkosten im Blick, die trotz einer Schließung anfallen. Also Pacht- oder Mietzahlungen zum Beispiel. Andere erhaltene Hilfen werden abgezogen, also im gleichen Zeitraum gezahltes Kurzarbeitergeld zum Beispiel. Wir dürfen nicht vergessen, dass hier niemand im Lotto gewonnen hat, sondern dass es sich um Steuergelder handelt.

Auch müssen noch Regelungen gefunden werden für Unternehmen, die zum Beispiel im November noch gar nicht existiert haben oder wegen Krankheit oder Renovierung geschlossen hatten. Das heißt: „einfach“ ist gar nichts bei der Geschichte, auch wenn alle immer wieder betonen, dass es schnell und unbürokratisch gehen soll. Minister Tiefensee glaubt nicht, dass es in wenigen Tagen erledigt ist, Minister Altmaier will keine Monate brauchen und Dirk Ellinger von der DEHOGA Thüringen hat ein ungutes Gefühl. Er hatte noch einmal eindringlich darauf verwiesen, dass viele Unternehmen ihre Reserven schon im Frühjahr aufgebraucht haben und die Kosten weiterlaufen, während in den Ministerien an den Formulierungen gefeilt wird.