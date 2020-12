Eine absolute Wahrheit gibt es bei diesen Impfungen derzeit nicht, dazu wissen wir einfach viel zu wenig. Unsicherheit darzustellen und dazu das, was wir wissen, ist absolut notwendig und das wird auch in vielen führenden Fachzeitschriften derzeit immer wieder gefordert

Dass dieser Report aber auch auf den Fortschritt der wissenschaftlichen Erkenntnisse reagiert, ist ein wichtiger Aspekt, das heißt: Was im November noch eingefordert wurde, kann in der Januarausgabe schon überholt sein. Zum Beispiel, weil es mittlerweile mehr publizierte Studien zu den Impfstoffen gibt. Leider beantworten sie aber trotzdem immer noch nicht alle Fragen.

Was Prof. Ludwig aber definitiv nicht ist: Einer der "Impfgegner", die immer lauter werden, je weiter sie sich von wissenschaftlichen Prozessen entfernen. Selbst wenn sie in Teilen ähnliche Forderungen erheben wie Prof. Ludwig. Dass uns als Gesellschaft derzeit ein öffentlich notwendiger sachlicher Diskurs in Sachen Impfung und Corona-Maßnahmen nicht gelingt, ist mindestens bedauerlich. Das gilt nicht nur für Deutschland, Prof. Ludwig führt das Beispiel des US-Präsidenten an und dessen Medikamentencocktails nebst Genesungsshow.