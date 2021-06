Dass wir selbst etwas zu kurz kommen, während unsere Zellen mit Fremdproduktionen beschäftigt sind, das liegt auf der Hand. Zu Brutstätten werden dazu zum Beispiel unsere roten und weißen Blutkörperchen, aber auch die Zellen von Organen oder Muskeln. Entsprechend sind die Funktionen dort eingeschränkt, bei COVID-19 ist es in erster Linie die Lunge. Und dass die Viren angesichts der Virus-Massenproduktion unseren Körper auch verlassen und sich extern neue Wirtszellen zu suchen, das ist auch Teil des Virenplans. Wir sind dann ansteckend.

Was machen die Impfstoffe anders als das Virus?

Die Idee hinter den Impfungen ist der Ansatz, dem Immunsystem schon einen kleinen Vorsprung zu geben, also die Türen abzudichten, bevor die Flut kommt. Dafür wurden bislang in erster Linie Totimpfstoffe und abgeschwächte Lebendimpfstoffe verwendet, deren wichtigste Eigenschaft ist, nicht mehr vermehrungsfähig zu sein.

Zu den Lebendimpfstoffen gehören beispielsweise Impfstoffe gegen Masern, Mumps, Röteln und Windpocken. Lebendimpfstoffe enthalten noch geringe Mengen vermehrungsfähiger Krankheitserreger, die jedoch so abgeschwächt wurden, dass sie die schwere Erkrankung selbst nicht auslösen, nur in seltenen Fällen eine leichte, sogenannte "Impfkrankheit". Zu den Totimpfstoffen gehören Impfstoffe gegen Diphtherie, Hepatitis B, Kinderlähmung, Keuchhusten oder Tetanus. In diesem Bereich wird übrigens auch noch geforscht, Leipziger Forscher vom Fraunhofer Institut haben zum Beispiel ein Verfahren entwickelt, Viren nicht mehr chemisch abzutöten - zum Beispiel mit Formaldehyd - sondern mit beschleunigte Elektronen.

In Zukunft Verfahren ohne "ganze" Viren

Trotzdem liegt die Impf-Hoffnung der Zukunft auf Verfahren, die nicht mehr mit abgeschwächten oder abgetöteten Viren als Ganzes arbeiten, sondern nur noch mit einzelnen DNA bzw. RNA-Abschnitten, an denen der Körper auch schon das Virus identifizieren und bekämpfen kann. Bei der mRNA-Technologie sind es sogar nur noch die Informationen über Virusteile - in diesem Falle die Hülle - was zudem noch Vorteile bezüglich der schnellen Anpassung der Impfstoffe an Virusmutationen bietet.