Manchmal ist es klug, einfach nur nach vorn zu schauen. Dort wartet die wichtigste Nachricht des Tages: Wir werden noch in dieser Woche unsere Impfkapazitäten in den Impfstellen in Thüringen verdoppeln und damit wieder "Rekordwerte" bei den Tagesimpfungen erreichen können. Wenn denn der versprochene Impfstoff künftig auch geliefert wird.

Denn genau das scheint zuletzt nicht immer der Fall gewesen zu sein. Teilweise wurde zuletzt nur ein Drittel von dem geliefert, was bestellt wurde. Außerdem gab es statt Vollkornbrötchen "nur" Körnerbrötchen und die Versicherung, dass beide gleich gut sind. Nur die eine Sorte muss eben weg, was aus Verbrauchersicht ein ungutes Gefühl hinterlässt.

Wieviel ist denn nun eigentlich da?

Die Bestellmengen und Vertriebswege sind nur schwer durchschaubar. Noch am Freitag hat das Bundesgesundheitsministerium MDR AKTUELL schriftlich mitgeteilt, dass in dieser Woche (also ab 29.11.) bundesweit knapp elf Millionen Impfdosen für Boosterimpfungen an Arztpraxen und Impfzentren geliefert werden sollen und in der Vorwoche sieben Millionen ausgeliefert wurden. Macht zusammen 18 Millionen Dosen, von denen laut RKI zwischen dem 22.11. und 28.11. insgesamt gut vier Millionen Dosen verimpft wurden. Das bedeutet: Wir haben 14 Millionen Impfdosen "herumkullern". Die Frage ist nur, wo sind die eigentlich?

Das würde ich auch sehr gern wissen. Sowohl bei unseren niedergelassenen Vertragsärzten als auch bei uns gibt es so gut wie keinen Impfstoff, der auf Lager ist. Wir leben derzeit wieder von der Hand in den Mund. Jörg Mertz, Leiter Pandemiestab Kassenärztliche Vereinigung Thüringen (KVT)

Oder in den Arm, um im Bild zu bleiben. Das deckt sich auch mit dem, was die beiden Großhändler in Thüringen sagen, über die derzeit alle Impfstellen und Ärzte in Thüringen mit Impfstoff versorgt werden. Das sind Phoenix in Gotha und Noweda in Neudietendorf. Demnach wird bundesweit vom Biontech-Impfstoff Comirnaty seit der letzten Woche deutlich mehr bestellt, als der Bund dem gesamten pharmazeutischen Großhandel zur Verfügung stellt.

Der Bund hat daher in dieser Woche Bestellobergrenzen von fünf Vials (Fläschchen mit Impfstoff) je Vertrags-, Privat- und Betriebsarzt sowie 170 Vials pro öffentlichem Gesundheitsdienst, Impfzentrum und mobilem Impfteam festgelegt. Schriftliche Stellungnahme Pharma-Großhändler Noweda

Doch nicht einmal diese Obergrenzen lösen das aktuelle Verfügbarkeitsproblem bei Biontech. Der Großhandel muss zusätzlich kontingentieren, um den vorhandenen Impfstoff gleichmäßig verteilen zu können. Immerhin: Für die ebenfalls verfügbaren Impfstoffe von Moderna und Johnson & Johnson gibt es derzeit noch keine Bestellobergrenzen.

Hätte, hätte Lieferkette

Laut Bundesverband des pharmazeutischen Großhandels wurden in der vergangenen Woche sieben Millionen Impfstoffdosen ausgeliefert - so viel wie nie zuvor. Immerhin passen diese sieben Millionen zu der Zahl aus dem Bundesgesundheitsministerium vom Freitag, nicht aber zur Ankündigung des zuständigen Ministers Jens Spahn bei Anne Will vom Sonntag, in den nächsten vier Wochen wöchentlich neun Millionen Dosen auszuliefern, drei Millionen von Biontech und sechs Millionen von Moderna.

Die KVT glaubt aber den Zahlen erst, wenn die Dosen wirklich im Thüringer Lande sind und weist vorsorglich darauf hin, dass man liebend gern den alten Vertriebsweg zurückhaben möchte. Der lautete nämlich: Quakenbrück - Bad Langensalza, also direkt vom Zentrallager der Bundeswehr zum Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz und zu einer der anderen 60 bundesweiten Verteilstellen. Vorteil bei dieser Variante ist der richtig tiefgefrorene Zustand. Mittlerweile dämmert es auch Bund und (anderen) Ländern, dass das keine so schlechte Idee ist, weil die Dosen nämlich dann viel länger haltbar sind und somit mehr Planungssicherheit besteht.