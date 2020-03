Der Spargel ist das erste frische Gemüse, das wir in Größenordnungen ernten, bzw. ernten lassen, um genau zu sein. Saisonarbeiter aus Rumänien und Polen erledigen das gewöhnlich für uns. Aktuell aber ist noch völlig unklar, ob das auch in diesem Jahr so sein wird. In 14 Tagen spätestens geht es los, die Sonne hat vorgearbeitet, doch die Grenzen sind dicht. Und für die rumänischen Kollegen sind es gleich mehrere Grenzen.