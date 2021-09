Die schräge Reichweitendiskussion

Mittlerweile sind auch viele Urängste im Alltagsbetrieb kleiner geworden. Praktiker sagen, dass man schon sehr viele Warnsignale des Autos ignorieren muss, um wirklich einmal stromlos stehen zu bleiben. Auch ist die Reichweitendiskussion eine ziemlich schräge, weil die Argumente oft mit Extremwerten bestückt sind. Bestenfalls möchte man, wie heute auch, zur Ostsee und wieder zurückkommen, als würde es dort keine "Tankmöglichkeit" geben. Tatsächlich ist es aber so, dass die meisten Deutschen im Alltag im Schnitt 35 km täglich fahren, das sind Werte, die selbst ältere E-Autos mit bereits gealtertem Akku mühelos schaffen. Natürlich wird es im Winter nicht besser - was Dieselfahrer mit eingefrorenen Leitungen oder Filter bereits wissen - und natürlich ist der Wohnanhänger noch nicht des E-Autos bester Freund.

Es gibt noch relativ wenige Fahrzeuge mit einer adäquaten Anhängelast, um zum Beispiel mit einem Wohnanhänger zu fahren. Matthias Voigt, E-Mobilitäts-Experte ADAC

Wir merken also: Das E-Auto ist vielleicht nicht für alle Anwendungsfälle geeignet, aber für viele. Das ist bei Hubschraubern und Flugzeugen aber auch so - oder bei Fahrrad oder Motorrad. Dafür gibt es mittlerweile genügend Ladepunkte mit einer ausreichenden Kapazität, um bei den ohnehin angeratenen Pausen noch einmal Strom nachzutanken.

Weniger Teile, weniger Pannen?

In der Pannenstatistik ist das E-Auto bisher auch nicht auffällig geworden und wenn, dann mit den Komponenten, die auch schon beim Verbrenner schwächeln, nämlich bei der Starterbatterie (die hier natürlich nur das Bordnetz betreibt) und den Reifen beispielsweise. Ansonsten ist im E-Auto einfach weniger verbaut, das teuer kaputt gehen kann oder gewartet werden muss. Zahnriemen und Kopfdichtung, Abgasanlage inklusive aller Filter, Kühlung, Turbo usw. Es lohnt sich durchaus der Gang in einen Showroom, um einmal zu sehen, für wieviel Nix man eigentlich einen Haufen Geld hinblättert, besonders bei einem Auto aus amerikanischer Produktion.

Jeder Anfang ist schwer - als wir Benzin in der Apotheke kauften

Weitere Kinderkrankheiten der E-Mobilität wie die Thematik inkompatible Stecker haben sich mittlerweile erledigt, so der ADAC. Intelligente Ladesysteme wissen, wo sie stehen, die Ladezeiten an der Steckdose in der heimischen Garage sind mit denen an den Turbo-Schnelladesäulen wirklich nicht vergleichbar. Überhaupt müssen wir uns von den Denkfehlern befreien, dass eine neue Technologie auch alle alten Gewohnheiten erhält. So werden wir mit einem E-Auto in Zukunft vielleicht eher selten an eine Tankstelle fahren und da Minuten unserer kostbaren Zeit vergeuden. In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass wir in den Anfangsjahren des Verbrenners das Benzin noch flaschenweise in der Apotheke erworben haben. Die Ladesäulen der sehr nahen Zukunft werden dort stehen, wo wir ladezeitengerecht verweilen. Also am Supermarkt, an Raststätten, auf Parkplätzen, in Firmen ... Wir dürfen nicht vergessen, den größten Teil des Tages steht das Auto und könnte prima laden. Welche Anstrengungen hier unternommen werden seitens der Leitungsnetzbetreiber, das ist unser Thema beim Redakteur am Dienstag

Akkuvederci - was passiert mit ausgedienten Batterien?

Endlager, Müllhalde oder Schornstein? Batterien sind zu wertvoll, um sie zu entsorgen. Bildrechte: Colourbox.de

Nun haben wir es gewöhnlich gern versäumt, bei neuen Technologien auch das Ende zu bedenken. Das fällt uns gerade bei den Atomkraftwerken auf die Füße, die trotzdem Fans haben, die den Wahnsinn auch noch wegen der angeblich so klimafreundlichen Komponente fortsetzen wollen. Diesen und ihren Kindern und Enkeln sei so etwa alle zehn Jahre eine Betriebsbesichtigung in einem sich im Rückbau befindlichen Atomkraftwerk empfohlen, um sich vom Schneckentempo des Abrisses überzeugen zu können. Spätestens dann, wenn der heimische Landkreis auch noch als optimales Endlager auserkoren wurde, ist die Freude ohnehin getrübt.

So gesehen ist es schon ein gewaltiges Plus, dass wir jetzt schon daran denken, wie unser Akku einmal beerdigt werden soll. Leider ist die Argumentation an dieser Stelle besonders interessengefärbt. Natürlich wäre es vorteilhaft, wenn wir durch standardisierte Konstruktionen dafür sorgen, dass das Entsorgen keine Probleme bereitet. Es ist aber eben nicht so, dass wir gerade in die nächste Endlager-Katastrophe schlittern, wie das von E-Auto-Gegnern immer gern behauptet wird. Das liegt ganz einfach daran, dass wir sehr viele recht ausgereifte Möglichkeiten haben, von denen wir noch gar nicht wissen können, welche sich am Ende durchsetzt.

Es wird sogar einen ziemlich spannenden Wettbewerb geben, prognostiziert Dr. Christoph Neef vom Fraunhofer-Institut. Das liegt auch an dem Materialrestwert von aktuell etwa 1.000 Euro, die ein alter Akku nach heutigem Stand noch haben dürfte. Das bedeutet - und das ist der erste große Pluspunkt - auf der Müllkippe in Afrika, wie unser Elektroschrott, wird ein Auto-Akku schon mal nicht landen. Derzeit sind logischerweise erst wenige Akkus schrottreif, weshalb es auch kaum Entsorger gibt, die hier ein Geschäftsmodell entwickelt haben. Vieles ist Handarbeit und alleine deshalb schon wenig lukrativ. Das wird sich erst ändern, wenn wir Akkus in relevanter Zahl entsorgen müssen. Wird es quasi mit dem Hochofenprinzip geschehen, mit dessen Hilfe die edlen Materialien zurückgewonnen werden, oder sind es chemische Prozesse? Christoph Neef glaubt eher an letzteres. Die Technologien gibt es auch schon und wir haben auch ausreichend Zeit, sie massentauglich zu machen und genau das wird auch passieren. Denn wir werden hier einen riesigen Schatz heben dürfen, den wir aktuell noch mühsam und teuer und zum Teil umweltschädlich einkaufen müssen.

Viele Akteure sehen das als Chance, gerade für Europa, weil wir eben auf die Primärrohstoffe, die wir für die Batterieproduktion brauchen, nicht selbst zugreifen können. Christoph Neef, Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung

Handel mit gebrauchten E-Autos könnte florieren

Der Handel mit gebrauchten E-Autos hat noch gar nicht begonnen. Bildrechte: IMAGO / Sven Simon

Im Klartext: Unsere alten Akkus werden in vielleicht 20 Jahren unsere willkommenen Rohstofflieferanten sein und nicht mehr die Bergwerke in China oder im Kongo. Mit viel effektiveren, günstigeren, umweltfreundlicheren "Abbaumethoden". Wir tun also gut daran, unsere Altautos nicht mehr nach Osteuropa zu verkaufen, sondern zumindest in der Europäischen Union zu belassen und ganz egoistisch gedacht sogar in Deutschland. Und das wird auch passieren, glaubt Christoph Neef, schon alleine deshalb, weil sich vorher bei uns ein sehr lukrativer Gebrauchtwagenmarkt entwickeln wird.

In der heutigen Argumentation wird ein Akku gern als ausgepowert angesehen, wenn er nur noch 80 Prozent seiner Kapazität erreicht. Das heißt schließlich auch, dass dann entsprechend die maximale Reichweite sinkt. Zum Beispiel von 500 auf 400 Kilometer. Aber mit den bereits beschriebenen Durchschnittswerten von 35 km täglicher Fahrtstrecke kann man selbst mit einer Akkukapazität von 50 oder 60 Prozent z.B. prima Thüringen bereisen, zur Arbeit fahren oder einkaufen. Das heißt übrigens auch, dass die viel diskutierte Second-Life-Variante, nämlich Altbatterien stationär an Windkraftanlagen oder ähnlichem zu platzieren und als Zwischenspeicher zu nutzen, gar nicht zwingend ein Thema werden muss.

Wir gehen im Moment davon aus, dass der Wert der Batterie und der Wert dieses Zweitmarkt-Autos höher sind, als der Wert im Second-Life-Speicher. Christoph Neef, Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung