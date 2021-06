Was soll das eigentlich alles?

Was den Sinn der Reise angeht, ist Ulrich Walter entspannt. Neben möglichen wirtschaftlichen Aspekten spielen nämlich auch "weiche" Faktoren eine Rolle. Je mehr Menschen aus eigenem Erleben berichten, wie schön die Erde ist, umso mehr achten wir vielleicht auf sie - und uns.

Denn die Zusammenarbeit an Bord der ISS zwischen den Nationen einschließlich Russland und den USA finden wir auf der Erde leider nur noch selten. Wir Astronauten wollen, sagt Ulrich Walter, dass jeder das Gefühl bekommt, dass die Erde unser Zuhause ist. Auch die menschliche Überheblichkeit geht da oben verloren und dieses Gefühl, dass wir Menschen die Welt bestimmen.

Ob die Erde Menschen hat oder nicht, das interessiert die Erde nicht. Prof. Ulrich Walter, Deutscher Astronaut

Bruce McCandless schwebt frei im Weltraum Bildrechte: IMAGO

Was erwartet den Weltraum-Touristen?

Mal abgesehen vom Preis sind die Teilnahme-Hürden nicht sonderlich hoch, man muss die 90 Stufen zum Einstieg in 90 Sekunden schaffen können, schreibt Jeff Bezos und der Kreislauf sollte stabil sein. Das ist das Wesentliche. Die Belastung von 3G hochwärts für wenige Minuten und 5G für wenige Sekunden, wenn es in den freien Fall geht, sind auszuhalten, so Ulrich Walter.

Nur mal so zum Vergleich: Die Kinderschaukel kann schon mal 2,5G erreichen und die Achterbahnen (besonders in den USA) werben auch schon mal mit 4G. Erleichternd kommt hinzu, dass die Passagiere in bequemen Sesseln liegen, somit rutscht der Kopf nicht gleich zu den Füßen. Astronaut in einem Raumschiff von Blue Origin Bildrechte: Blue Origin

Die Schwerelosigkeit dauert etwa drei Minuten an und nicht jeder Magen verträgt das. Aber eine gewisse Übelkeit einschließlich des Gebrauchs der mitgeführten Tüte kennen einige Menschen auch aus dem Flugzeug, das kann man hier auch erleben. Ob man es dann auch genießen kann, ist eine andere Frage, einschließlich des grandiosen Ausblicks und der sich verändernden Himmelfarbe. Je weiter man sich von der Erde entfernt, umso mehr ändert sich nämlich das himmelblau in Richtung schwarz. Bei 105 Kilometern Höhe, also der Zielhöhe des "Ausfluges" von Jeff Bezos, wird der Himmel schon dunkelblau.

Aber er ist noch nicht schwarz, wie im Weltraum. Die Sichtweite ist auch noch nicht so groß, sie beträgt ungefähr 400 Kilometer. Auf der ISS sind das dann schon 2.000 Kilometer in alle Richtungen. Das Gefühl ist dann schon ein anderes. Prof. Ulrich Walter, Deutscher Astronaut

Und Weitblick hat der Menschheit auch noch nicht geschadet. So stehen wir mit Blick in die Zukunft der Raumfahrt auch erst ganz am Anfang einer großen Entwicklung - und da ist der Mars nicht das einzige Ziel, das ja nun nicht unbedingt für jedermann erstrebenswert erscheint. Animation eines Roboters auf dem Mars Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Fliegen wir bald alle ins Weltall?

Doch angesichts der Monopol-Konstellation war und ist Raumfahrt einfach nur teuer. Die Russen, die Amerikaner, die Chinesen und Japaner, die ESA, die Inder noch und dann wird es schon dünn. Je mehr Länder und vor allem Firmen fliegen, umso günstiger wird die Technologie, sagt Prof. Walter. Und das kann nur von Vorteil sein. Was die Menschheit am Ende daraus macht, das steht noch in den Sternen.

Wenn wir uns überlegen, dass unsere Urgroßväter (Jahrgang kurz vor 1900) noch mit der Kutsche unterwegs waren - wenn überhaupt - und sich zu Beginn ihres Lebens sicher nicht vorstellen konnten, dass die Kutsche ohne Pferd zum Standard werden würde. Und dann sahen sie nicht nur das erste Auto, sondern auch den Aufschwung der Flugindustrie und die ersten Menschen im All. Starship von Elon Musk Bildrechte: imago images/UPI Photo