Ein Flug von Griechenland nach Litauen nutzt den Luftraum mehrerer Staaten. Rumänien und die Ukraine werden überflogen, zum Schluss auch Belarus. Belarus hat - wenn man so will - den kürzesten Anteil an der Flugstrecke und selbst wenn man unterstellt, es habe eine Bombendrohung gegeben, so ist beim besten Willen nicht zu erklären, warum diese – wie von offiziellen Stellen in Belarus behauptet - an den völlig unbeteiligten Flughafen Minsk gegangen ist und nicht z.B. an die Airline. Dass sich wohl auch noch Agenten aus Belarus an Bord befanden und ein regimekritischer Journalist, den man offenbar gern aus dem Flugverkehr ziehen wollte, das sind vielleicht doch ein paar Zufälle zu viel.