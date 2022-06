Wenn aber die mit den Verbrauchern vertraglich vereinbarten Preise und die Preise am Weltmarkt so weit auseinandergehen, dass die Energieversorger permanent drauflegen, wird es schnell eng. Nun ist es in einer freien Wirtschaft ein stückweit unternehmerisches Risiko, aber bei einigen Branchen sind dann doch Sicherungsnetze eingezogen. Denn wenn sämtliche Gasversorger in Deutschland Pleite gehen, die großen genauso wie die kleinen Stadtwerke, hätte das unabsehbare Folgen für die deutsche Wirtschaft.