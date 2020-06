Wir hatten es vermutet - mit den Händen in den Hosentaschen wird das nichts. Mal abgesehen davon, dass es unhöflich ist, so mit anderen Menschen zu kommunizieren. Für die Gebärdensprachendolmetscherin Claudia Oelze gehört es einfach dazu, beim Sprechen in Bewegung zu sein. Sie findet Leute sehr interessant, die durch Bewegung ihre Sprache unterstreichen und liest aus den Bewegungen auch viel heraus. Auch Sätze "zwischen den Zeilen" sozusagen.

Was damit gemeint ist, das kann man in Familien oft türkischstämmiger Einwanderer ablesen, deren Kinder eine recht eigenartige Form der deutschen Sprache sprechen. Ihnen wurde Deutsch nicht von einem Muttersprachler beigebracht. Bei zweisprachig aufwachsenden Kindern wäre es also klug, wenn jedes Elternteil in seiner Muttersprache mit dem Kind spricht, damit das Kind gar nicht erst "gebrochenes" Deutsch oder Englisch lernt.