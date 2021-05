Zunächst zahlen wir am liebsten gar nicht. Und es gibt durchaus den Trend, uns zumindest dieses Gefühl zu geben, dass wir nicht zahlen. Das geschieht natürlich nicht aus Zuneigung oder um unsere Herzen zu gewinnen, sondern man will subtiler an unseren Geldbeutel.

Das heißt: In den Supermarkt der Zukunft geht man als Kunde durch die Tür, packt sich die Taschen voll und verlässt das Geschäft. Gezahlt wird nicht einmal mehr mit dem guten Namen, sondern nur noch mit einem freundlichen Lächeln. Das heißt: Wer registrierter Kunde ist, seine Bankdaten hinterlegt hat und per Gesichtserkennung identifiziert wurde, für denjenigen ist die Schlange am Kassenband Geschichte. Es gibt bereits versuchsweise Supermärkte in den USA, die funktionieren genau so.