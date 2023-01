Die Backwaren in den Supermärkten sind "okay", aber mehr auch nicht, sagt der gelernte Bäcker und studierte Lebensmittelchemiker Andre Bernatzky. Und damit die Brötchen nach den Monaten in der Kühltruhe oder den Kilometern zur Filiale noch so aussehen und riechen, wie sie heißen, sind eben zum Beispiel Emulgatoren oder andere Hilfsstoffe nötig. Das ist etwas, das auch traditionelle Bäckereien mitunter verwenden, weil der Preisdruck nun einmal ein großes Thema ist.