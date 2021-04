Bei der Bewältigung der momentanen Situation ist es nicht ganz unbedeutend, wie man mit früheren Krisen zurechtgekommen ist. Lebensbrüche gibt es immer wieder, der größte gesellschaftliche Bruch für uns Ostdeutsche ist nun 30 Jahre her. Die Erfahrungen von damals können uns heute helfen.

Wer beispielsweise mit einer DDR-Biografie aus dem großen Wendeknick einen guten Lebensweg für sich gefunden hat, der wird mit einer großen Wahrscheinlichkeit auch mit Folgekrisen wie dieser besser umgehen können als Menschen, die an dem Mauerfall eher zerbrochen sind. Dr. Judith Mangelsdorf, Direktorin der Gesellschaft für positive Psychologie

Wer damals zum Unternehmer geworden ist, der muss die Fähigkeit haben, die Chancen in einer Krise zu sehen. Wer also damals einen Bedarf erkannt hat, dem könnte das auch heute besser gelingen, zum Beispiel die eigene Firma durch Neuausrichtungen nach der Krise zu stärken.



Klar ist aber auch, dass man Menschen, die aktuell am Boden sind eher nicht davon zu überzeugen sind, dass es danach auch wieder aufwärts geht. Rückblickend mit Abstand fällt das Fazit dann aber oft positiv aus, wenn man dann plötzlich feststellt, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Zum Beispiel bei einer beruflichen Neuausrichtung. In der Summe sorgen sich Bernd Raffelhüschen und Judith Mangelsdorf weniger um uns Erwachsene. Bei den Kindern sieht das schon anders aus. Wären gerne wieder glücklich mit ihren Freunden vereint! Bildrechte: colourbox

Kinder gehen mit der Krise anders um

Termine in kinderpsychologischen Einrichtungen sind über Monate nicht zu bekommen, sagt Judith Mangelsdorf. Sie bezieht sich mit der Aussage auf die Situation in Berlin und Brandenburg. Beispielsweise konnten Kinder ja nicht in den Kindergarten gehen, wegen der Ansteckungsgefahr.

Die Kleinen können natürlich noch weniger als wir einschätzen, wann die Gefahr vorüber ist, das heißt: Wir müssen aufpassen, dass daraus keine Angst vor dem Kindergarten selbst wird. Es ist wichtig, die Signale der Kinder rechtzeitig zu erkennen und gegenzusteuern.

Wenn ihr einst sehr geselliges Kind plötzlich nur noch alleine spielt und gar keinen Kontakt mehr aufnimmt zu anderen Kindern oder Freundschaften nicht in ähnlichem Maße pflegt wie früher, sollten Sie hellhörig werden. Dr. Judith Mangelsdorf, Direktorin der Gesellschaft für positive Psychologie

Die Ursachen für solche psychischen Störungen liegen übrigens gar nicht so sehr in der Kontaktarmut, also dass Freunde nicht getroffen werden können oder der Sportverein geschlossen hat. Vielmehr haben die Wissenschaftler um Judith Mangelsdorf den Mangel an Bewegung (hatten wir ja schon bei Erwachsenen), die ungesunde Ernährung und den überbordenden Medienkonsum ausgemacht. Bildrechte: Colourbox.de

Was lernen wir daraus?

In einem Jahr Pandemie haben wir eine Menge über das Virus gelernt. Entsprechend empfiehlt Professor Raffelhüschen allen Beteiligten bis zur Politik, das Paniklevel herunter zu setzen und sich einfach mehr nach draußen zu begeben.

So ganz nebenbei hält er als Statistiker nichts davon, alles nur auf die Inzidenzen auszurichten. Wir wissen auch heute besser als am Anfang, dass es nicht Schmier- und Tröpfcheninfektionen sind, von denen die wesentlichen Gefahren ausgehen, sondern Aerosole, also feinste Wölkchen. Das bedeutet: das Händedesinfizieren ist nicht die wichtigste Maßnahme, die Maske bringt da deutlich mehr als anfangs vermutet.

Solche Erkenntnisgewinne erreichen aber viele Menschen nicht, das trägt zusätzlich zur Spaltung unserer Gesellschaft bei. In der Folge sind Glaubenskriege ausgebrochen, sagt Professor Raffelhüschen.

Kopf einschalten und nicht die Gefühle spielen lassen! Das Wichtigste ist, die Panik auszuschalten und die Zuversicht zu sehen. Und die Verunglimpfung der Anderen - von beiden Seiten - ist das mieseste, was wir tun können. Prof. Bernd Raffelhüschen, Statistiker Uni Freiburg, Autor "Glücksatlas"