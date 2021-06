Mehrere Fälle von Hirnhautentzündung bei Tierzüchtern

Mal abgesehen von den artenschutzrechtlichen Aspekten werden die Tiere oft nie krank, obwohl sie Viren übertragen können. Ob sie das tatsächlich tun, das wissen wir leider erst, wenn es zu spät ist. Denn selbst wenn man - zum Beispiel in aufwändigen wissenschaftlichen Screenings - schauen würde, welche Erreger bei den Dschungeltieren aktuell so angesagt sind, sagt das noch gar nichts darüber aus, wie viele davon das Zeug zu Zoonosen haben. So heißen nämlich die Erreger, die vom Tier auf uns überspringen - Corona lässt grüßen. So geschehen auch zwischen 2011 und 2013 in Sachsen-Anhalt, als eine Häufung von Hirnhautentzündungen auftrat, die tödlich verliefen.

Solche Fälle liegen dann in der Zuständigkeit der Kollegen um Prof. Tappe vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin. Das Nationale Referenzzentrum für tropische Infektionserreger ist in der Ärzteschaft das, was bei der Kripo die Spurensuche ist. Bei solchen Ausbrüchen bzw. Ausbrüchen von unklaren schweren Erkrankungen ist es zunächst wichtig, schnell die Verbindungen zwischen den einzelnen Fällen zu finden. Haben sich die Menschen getroffen? Waren sie am gleichen Ort im Urlaub? In diesem Fall hatten sie das gleiche Hobby, waren allesamt Züchter und Händler von Bunthörnchen, süße kleine Eichhörnchen aus Mittel- und Südamerika. Zwischen 2011 und 2013 erkrankten mehrere Züchter von Bunthörnchen an einer tödlich verlaufenden Hirnhautentzündung. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Fünf bis zehn Prozent der Tiere waren mit einem neuartigen Borna-Virus infiziert. Da haben wir uns zusammen mit Tiermedizinern die menschlichen Fälle angeschaut und dann diese Tiere untersucht und den Erreger in Mensch und Tier gefunden. Prof. Dr. med. Dennis Tappe, Leiter Arbeitsgruppe Zoonosen am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin

Adoptierte Hunde aus dem Süden können Erreger mitbringen

Vor Corona hätte man solche Fälle mit dem Satz: "Selbst Schuld" nicht sonderlich mitfühlend abtun können. Mit dem Wissen von heute sollte der Blick geschärft sein. Das bedeutet: Nicht nur aus Artenschutzgründen sollten exotische Tiere bleiben, wo sie sind. In der Heimat und in ihren natürlichen Lebensräumen. Dass wir davon Kulturen mit viel Wildtierhandel und -verzehr exotischer Art nur schwer zu überzeugen können, das merken wir an China. Aber wir müssen gar nicht nur auf andere zeigen.