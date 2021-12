Der Redakteur | 10.12.2021 Was bedeutet die Hanf-Legalisierung der Ampelkoalition und wie gefährlich ist sie?

Die Ampelkoalition will Cannabis legalisieren, so steht's im Koalitionsvertrag. Entkriminalisiert, lizensiert, sauber und begleitet durch viel Aufklärung. Was bedeutet das medizinisch für Menschen, die bisher kein Rezept bekommen haben und ist Hanf wirklich nur ein harmloses Heilkraut?