Viele hässliche Stellen, die wir auch auf unseren Gartenäpfeln finden, sind auf Calciummangel zurückzuführen. Deshalb werden die Äpfel von Jörg Dornberger gezielt mit einer Calciumlösung behandelt, deren Calcium die Äpfel dann "einbauen", was übrigens auch zu einer etwas festeren Schale führt. Einen gesunden "Calciumschub" für unseren Knochen und Zähne können wir von den verwendeten Mengen aber nicht erwarten, so Jörg Dornberger. Dafür ist es einfach zu wenig.

Zum Beispiel an stillgelegten Bahnstrecken, wie Ingo Rintisch erzählt, wo sich - als sich die Zugfenster noch öffnen ließen - so mancher Reisende seines Apfelkriebschs entledigt hatte. Es wuchsen "wilde" Apfelbäume heran, die sich mit ihren Kolleginnen in der Nachbarschaft paarten. Die neuen Sorten sind mitunter sogar genießbar und sie sind so "neu" wie die verschmähten "neuen" Sorten, die gezielt gezüchtet wurden.